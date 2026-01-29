Com lesão no tornozelo, Kvaratskhelia vai desfalcar PSG de oito a dez dias

O atacante do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma lesão no tornozelo na quarta-feira, durante o empate em 1 a 1 contra o Newcastle na Liga dos Campeões, ficará afastado dos gramados por "oito a dez dias", anunciou o clube parisiense nesta quinta-feira (29). Esse período de recuperação é um alívio para o PSG, já que na quarta-feira o técnico Luis Enrique havia demonstrado preocupação e temia uma lesão "complicada" para o jogador.

O astro georgiano, que chegou a Paris em janeiro, está confirmado como desfalque para a partida de domingo contra o Strasbourg e é dúvida para o clássico contra o Olympique de Marselha no domingo da semana seguinte.