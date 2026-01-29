Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China: ao receber Starmer, Xi pede ampliação do diálogo e da cooperação com o Reino Unido

Agência Estado
O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira (29) ao primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que os dois países precisam "reforçar o diálogo e a cooperação" com o objetivo de contribuir para "a paz e a estabilidade" do mundo, em meio a uma "situação internacional complexa e em constante mudança".

Starmer iniciou nesta quinta uma visita oficial a Pequim, a primeira de um líder britânico ao país asiático em oito anos. "As relações China-Reino Unido sofreram retrocessos nos anos anteriores, o que não foi do interesse de nenhum dos países", disse Xi.

Os laços entre Londres e Pequim se deterioraram devido a alegações de espionagem chinesa no Reino Unido, do apoio da China à Rússia na guerra da Ucrânia e da repressão em Hong Kong, uma antiga colônia britânica. Fonte: Associated Press.

