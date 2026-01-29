Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chanceler dinamarquês destaca conversas 'muito construtivas' com EUA sobre Groenlândia

Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, disse nesta quinta-feira (29) que está “mais otimista” após conversas “muito construtivas” com os Estados Unidos sobre a Groenlândia. 

“Tivemos ontem [quarta-feira] a primeira reunião de alto nível em Washington sobre o tema groenlandês”, disse Rasmussen antes de um encontro da UE em Bruxelas. 

“Correu bem, em um ambiente e tom muito construtivos, e novas reuniões estão sendo planejadas”, assegurou. 

“Não é que as coisas estejam resolvidas, mas estão bem”, disse Rasmussen, que acrescentou: “Hoje estou um pouco mais otimista do que há uma semana”. 

As conversas ocorrem depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter recuado na semana passada em suas ameaças de se apoderar da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, membro da UE e da Otan. 

“Houve um desvio. As coisas estavam escalando, mas agora voltamos ao bom caminho”, disse o diplomata dinamarquês. 

As ameaças de Trump sobre a Groenlândia mergulharam a Otan em sua pior crise em anos. No entanto, Trump deixou a ideia de lado após afirmar que havia alcançado um “acordo-quadro” com o chefe da Otan, Mark Rutte, para garantir uma maior influência americana. 

“Eu disse em muitas ocasiões que, é claro, compartilhamos as preocupações de segurança dos Estados Unidos com relação ao Ártico; isso é algo que queremos resolver em estreita cooperação”, disse Rasmussen. 

Como parte do compromisso com Washington, espera-se que a Otan reforce suas atividades no Ártico. 

Dinamarca e Groenlândia poderão ainda renegociar com o governo Trump um tratado de 1951 sobre a mobilização de tropas americanas na ilha.

