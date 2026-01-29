Casa Branca: Trump assina ordem para estabelecer tarifas a países que vendem petróleo para Cuba

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 29, uma ordem executiva declarando uma emergência nacional e estabelecendo um processo para impor tarifas sobre produtos de países que vendem ou fornecem petróleo a Cuba.

Segundo a Casa Branca, a ação visa proteger a segurança nacional e a política externa dos EUA das "ações e políticas malignas" do regime cubano.