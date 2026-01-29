Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern visita Hamburgo com missão de evitar que título da Bundesliga fique em aberto

Após sofrer sua primeira derrota na Bundesliga na última rodada, o líder Bayern de Munique tem uma missão clara neste sábado: vencer o Hamburgo na 20ª rodada e provar que o tropeço foi apenas um caso isolado.

O revés no clássico bávaro contra o Augsburg reduziu a vantagem do Bayern de 11 para 8 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que renovou as esperanças na corrida pelo título, que muitos já consideravam decidido.

Os jogos deste fim de semana também são mais favoráveis para o Dortmund do que para o Bayern, já que os aurinegros recebem o lanterna Heidenheim no domingo, já sabendo do resultado da partida do gigante bávaro contra o tradicional Hamburgo (14º colocado) no sábado.

O Bayern já teve a oportunidade de se reencontrar com a vitória após a derrota da semana passada, já que na quarta-feira venceu o PSV por 2 a 1 em Eindhoven, na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Uefa, garantindo assim o segundo lugar na classificação final.

Nessa partida na Holanda, Jamal Musiala foi titular pela primeira vez desde sua grave lesão sofrida em julho e está recuperando gradualmente sua forma física.

Por trás dessa disputa atualmente unilateral entre Bayern e Dortmund, a briga pelas vagas na Liga dos Campeões, que na Alemanha correspondem aos quatro primeiros colocados da tabela, promete ser emocionante.

O surpreendente Hoffenheim está em terceiro lugar, três pontos atrás do Dortmund e três à frente do RB Leipzig (4º) e do Stuttgart (5º).

O Hoffenheim nunca havia acumulado tantos pontos (39) após 19 rodadas do campeonato alemão. A equipe pode continuar sua impressionante sequência no sábado, quando receberá o Union Berlin (9º).

Também no sábado, o Leipzig vai enfrentar o Mainz (16º) enquanto o Stuttgart vai jogar contra o Freiburg (7º).

--- Programação da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro

(16h30) Colônia - Wolfsburg

Sábado, 31 de janeiro

(11h30) Werder Bremen - B. Mönchengladbach

RB Leipzig - Mainz

Augsburg - St Pauli

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

Hoffenheim - Union Berlin

(14h30) Hamburgo - Bayern de Munique

Domingo, 1º de fevereiro

(11h30) Stuttgart - Freiburg

(13h30) Borussia Dortmund - Heidenheim

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern de Munique 50 19 16 2 1 72 16 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18

4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10

7. Freiburg 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Frankfurt 27 19 7 6 6 39 42 -3

9. Union Berlin 24 19 6 6 7 24 30 -6

10. Colônia 20 19 5 5 9 28 32 -4

11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9

12. Wolfsburg 19 19 5 4 10 28 41 -13

13. Augsburg 19 19 5 4 10 22 36 -14

14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10

15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16

16. Mainz 15 19 3 6 10 21 32 -11

17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25

