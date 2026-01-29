Bayern visita Hamburgo com missão de evitar que título da Bundesliga fique em aberto

Após sofrer sua primeira derrota na Bundesliga na última rodada, o líder Bayern de Munique tem uma missão clara neste sábado: vencer o Hamburgo na 20ª rodada e provar que o tropeço foi apenas um caso isolado. O revés no clássico bávaro contra o Augsburg reduziu a vantagem do Bayern de 11 para 8 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que renovou as esperanças na corrida pelo título, que muitos já consideravam decidido.

Os jogos deste fim de semana também são mais favoráveis para o Dortmund do que para o Bayern, já que os aurinegros recebem o lanterna Heidenheim no domingo, já sabendo do resultado da partida do gigante bávaro contra o tradicional Hamburgo (14º colocado) no sábado.

O Bayern já teve a oportunidade de se reencontrar com a vitória após a derrota da semana passada, já que na quarta-feira venceu o PSV por 2 a 1 em Eindhoven, na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Uefa, garantindo assim o segundo lugar na classificação final. Nessa partida na Holanda, Jamal Musiala foi titular pela primeira vez desde sua grave lesão sofrida em julho e está recuperando gradualmente sua forma física. Por trás dessa disputa atualmente unilateral entre Bayern e Dortmund, a briga pelas vagas na Liga dos Campeões, que na Alemanha correspondem aos quatro primeiros colocados da tabela, promete ser emocionante.

O surpreendente Hoffenheim está em terceiro lugar, três pontos atrás do Dortmund e três à frente do RB Leipzig (4º) e do Stuttgart (5º). O Hoffenheim nunca havia acumulado tantos pontos (39) após 19 rodadas do campeonato alemão. A equipe pode continuar sua impressionante sequência no sábado, quando receberá o Union Berlin (9º). Também no sábado, o Leipzig vai enfrentar o Mainz (16º) enquanto o Stuttgart vai jogar contra o Freiburg (7º).

--- Programação da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação: Sexta-feira, 30 de janeiro (16h30) Colônia - Wolfsburg

Sábado, 31 de janeiro (11h30) Werder Bremen - B. Mönchengladbach RB Leipzig - Mainz