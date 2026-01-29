Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

As bases militares dos EUA no Oriente Médio

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Estados Unidos e Irã parecem estar se movendo em direção a um conflito militar, após declarações do presidente Donald Trump de que Washington está "disposto e capaz" de bombardear seu arqui-inimigo, enquanto Teerã ameaçou com uma "resposta devastadora".

A retaliação iraniana a um ataque americano seria atacar forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Exército iraniano advertiu nesta quinta-feira (29) que há "muitas" bases americanas ao alcance de seus mísseis.

A seguir, a AFP examina as maiores concentrações de forças dos Estados Unidos no Oriente Médio, que estão sob as ordens do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (CENTCOM).

– Bahrein –

O pequeno reino do Golfo abriga uma instalação conhecida como Atividade de Apoio Naval do Bahrein, onde estão baseadas a Quinta Frota da Marinha e o quartel-general das Forças Navais dos Estados Unidos.

O porto de águas profundas do Bahrein pode receber os maiores navios militares americanos, como porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos utiliza a base no país desde 1948, quando a instalação era operada pela Marinha Real britânica.

Vários navios americanos têm o Bahrein como porto-base, incluindo navios antiminas e embarcações de apoio logístico.

– Iraque -

Os Estados Unidos mantêm tropas na região autônoma curda do Iraque como parte de uma coalizão internacional contra o grupo Estado Islâmico, mas essa missão está prevista para terminar em setembro de 2026, após um acordo entre Washington e Bagdá.

No âmbito desse mesmo acordo, as forças americanas concluíram sua retirada de instalações federais no Iraque, cujo governo é um aliado próximo do Irã, mas também um parceiro estratégico de Washington.

Após o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, forças americanas no Iraque e na Síria foram atacadas repetidamente por milícias pró-Irã, mas responderam com bombardeios contundentes contra alvos ligados a Teerã, e os ataques diminuíram em grande parte.

– Kuwait –

O Kuwait abriga várias bases americanas, incluindo Camp Arifjan, onde se encontra o quartel-general avançado do componente do Exército dos Estados Unidos do CENTCOM.

O Exército americano também dispõe de estoques de equipamentos e suprimentos no país. A Base Aérea Ali al-Salem abriga a 386ª Ala Expedicionária Aérea, que o Exército descreve como o "principal centro de transporte aéreo e porta de entrada para fornecer poder de combate às forças conjuntas e da coalizão" na região.

Além disso, os Estados Unidos mantêm drones no Kuwait, incluindo os MQ-9 Reaper.

– Catar –

A base aérea de Al Udeid, no Catar, abriga os componentes avançados do CENTCOM, assim como as forças aéreas e as forças de operações especiais do comando.

Ela também recebe aviões de combate rotativos e a 379ª Ala Expedicionária Aérea, que, segundo o Exército, inclui "transporte aéreo, reabastecimento em voo, inteligência, vigilância e reconhecimento, e meios de evacuação aeromédica".

O Irã lançou mísseis contra Al Udeid no mês de junho passado, após ataques americanos contra instalações nucleares iranianas.

– Síria –

Os Estados Unidos mantêm há anos tropas na Síria como parte dos esforços internacionais contra o grupo Estado Islâmico, que surgiu da guerra civil síria para invadir grande parte desse país e do vizinho Iraque.

Evidenciando os perigos enfrentados pelas forças americanas no país, dois soldados dos Estados Unidos e um intérprete civil foram mortos na Síria, em dezembro, em um ataque atribuído ao Estado Islâmico.

– Emirados Árabes Unidos –

A base aérea de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, abriga a 380ª Ala Expedicionária Aérea dos Estados Unidos, uma força composta por dez esquadrões de aeronaves e que também inclui drones como os MQ-9 Reaper.

Aviões de combate têm operado de forma rotativa em Al Dhafra, que também abriga o centro das Forças Aéreas dos Estados Unidos para "treinamento avançado em guerra aérea".

