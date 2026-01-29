As bases militares dos EUA no Oriente Médio

Estados Unidos e Irã parecem estar se movendo em direção a um conflito militar, após declarações do presidente Donald Trump de que Washington está "disposto e capaz" de bombardear seu arqui-inimigo, enquanto Teerã ameaçou com uma "resposta devastadora". A retaliação iraniana a um ataque americano seria atacar forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Exército iraniano advertiu nesta quinta-feira (29) que há "muitas" bases americanas ao alcance de seus mísseis.

A seguir, a AFP examina as maiores concentrações de forças dos Estados Unidos no Oriente Médio, que estão sob as ordens do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (CENTCOM).

– Bahrein – O pequeno reino do Golfo abriga uma instalação conhecida como Atividade de Apoio Naval do Bahrein, onde estão baseadas a Quinta Frota da Marinha e o quartel-general das Forças Navais dos Estados Unidos. O porto de águas profundas do Bahrein pode receber os maiores navios militares americanos, como porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos utiliza a base no país desde 1948, quando a instalação era operada pela Marinha Real britânica.

Vários navios americanos têm o Bahrein como porto-base, incluindo navios antiminas e embarcações de apoio logístico. – Iraque - Os Estados Unidos mantêm tropas na região autônoma curda do Iraque como parte de uma coalizão internacional contra o grupo Estado Islâmico, mas essa missão está prevista para terminar em setembro de 2026, após um acordo entre Washington e Bagdá.

No âmbito desse mesmo acordo, as forças americanas concluíram sua retirada de instalações federais no Iraque, cujo governo é um aliado próximo do Irã, mas também um parceiro estratégico de Washington. Após o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, forças americanas no Iraque e na Síria foram atacadas repetidamente por milícias pró-Irã, mas responderam com bombardeios contundentes contra alvos ligados a Teerã, e os ataques diminuíram em grande parte. – Kuwait –

O Kuwait abriga várias bases americanas, incluindo Camp Arifjan, onde se encontra o quartel-general avançado do componente do Exército dos Estados Unidos do CENTCOM. O Exército americano também dispõe de estoques de equipamentos e suprimentos no país. A Base Aérea Ali al-Salem abriga a 386ª Ala Expedicionária Aérea, que o Exército descreve como o "principal centro de transporte aéreo e porta de entrada para fornecer poder de combate às forças conjuntas e da coalizão" na região. Além disso, os Estados Unidos mantêm drones no Kuwait, incluindo os MQ-9 Reaper.