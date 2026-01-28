Wall Street fecha sem surpresas com Fed e à espera dos resultados dos gigantes tecnológicos

A Bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira (28) sem impulso, sem ser afetada pela decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de manter suas taxas de juros, enquanto os investidores aguardam com expectativa os resultados trimestrais dos gigantes de tecnologia. O Dow Jones subiu 0,02% e o Nasdaq avançou 0,17%. Depois de superar pela primeira vez em sua história o marco simbólico dos 7.000 pontos no início da sessão, o índice amplo S&P 500 recuou 0,01%.

"O mercado realmente não reagiu à decisão do Fed", disse à AFP Adam Sarhan, analista da 50 Park Investments.

A maioria dos investidores já esperava que as taxas permanecessem em um intervalo entre 3,50% e 3,75%, após três cortes consecutivos no fim de 2025. Com essa decisão, "o Fed demonstra confiança, não hesitação", afirmou Gina Bolvin, analista da Bolvin Wealth Management. O Fed explicou em comunicado que o crescimento nos Estados Unidos era "sólido", sugerindo assim que a economia não precisava de apoio adicional.