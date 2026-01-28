Ucrânia pede aos europeus para agirem 'fisicamente' contra petroleiros russos

A Ucrânia pediu nesta quarta-feira (28) à União Europeia (UE) que não tenha "medo" e aja "fisicamente" contra a frota fantasma que transporta o petróleo da Rússia, e citou como exemplo os petroleiros ligados ao petróleo venezuelano apreendidos pelos Estados Unidos. Em visita a Berlim, primeira etapa de uma turnê para a elaboração de novas sanções da UE contra a Rússia, um representante especial da presidência ucraniana, Vladislav Vlasiuk, afirmou também que os componentes ocidentais encontrados no armamento russo provam que Moscou burla as sanções.

Ele acrescentou que apenas uma pressão crescente sobre a Rússia "ajudará" as negociações a "pôr fim a esta guerra".