Trump acusa prefeito de Minneapolis de 'brincar com fogo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira (28) o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, de "brincar com fogo" ao se recusar a aplicar as leis federais de imigração, em meio ao aumento da tensão na cidade após a morte de dois manifestantes.

"Surpreendentemente, o prefeito Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis não aplica e não aplicará as leis federais de imigração'. Isso depois de eu ter tido uma ótima conversa com ele", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.