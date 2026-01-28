Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Steven Adams, pivô do Houston Rockets, vai perder restante da temporada da NBA

Autor AFP
O pivô do Houston Rockets, Steven Adams, vai perder o restante da temporada da NBA após passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, anunciou a equipe nesta quarta-feira (28).

Adams, de 32 anos, que foi selecionado na 12ª posição geral do draft de 2013 pelo Oklahoma City Thunder, sofreu a lesão em 18 de janeiro, durante uma vitória contra o New Orleans Pelicans, ao cair de mau jeito quando tentava defender Zion Williamson perto da cesta.

"Espera-se que Adams se recupere completamente, mas ele perderá o restante da temporada de 2025-2026", disse o Rockets em um comunicado. 

Adams estava fazendo uma ótima temporada após se recuperar de uma lesão no joelho que o havia afetado nos três anos anteriores.

Ele teve médias de 5,8 pontos e 8,6 rebotes em 32 jogos nesta temporada, ajudando o Rockets a consolidar sua posição como a melhor equipe em rebotes da liga, com média de 49 por jogo. 

O Houston agora contará com Clint Capela como reserva do pivô titular Alperen Sengun. A equipe já havia perdido o armador Fred VanVleet devido a uma ruptura de ligamento no joelho em setembro. 

Os Rockets têm um retrospecto de 28 vitórias e 16 derrotas e ocupam a quarta posição na Conferência Oeste, apenas dois jogos atrás do San Antonio Spurs (segundo colocado), equipe que enfrentaram nesta quarta-feira.

basquete nba

