Secretário de Estado dos EUA afirma que Irã está 'mais fraco do que nunca'

Autor AFP
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta quarta-feira (28) que a República Islâmica do Irã está em seu ponto mais frágil da história e previu que os protestos contra o governo serão retomados. 

"Esse regime provavelmente está mais fraco do que nunca, e o problema fundamental que enfrenta (...) é que não tem como atender às principais reivindicações dos manifestantes, que é o colapso de sua economia", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, enquanto Washington intensifica a pressão sobre Teerã.

