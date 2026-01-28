Sarah Mullally é confirmada como primeira mulher líder da Igreja Anglicana

Sarah Mullally tornou-se oficialmente, nesta quarta-feira (28), a primeira mulher líder espiritual da Igreja Anglicana, ao prestar juramento como arcebispa de Cantuária, em uma cerimônia na Catedral de São Paulo, em Londres. Mullally, de 63 anos, ex-enfermeira, casada e mãe de dois filhos, é agora a máxima autoridade da comunidade anglicana, que conta com fiéis em 165 países.

Antes da cerimônia, Mullally prometeu dirigir a Igreja Anglicana com "calma e compaixão", em um momento "de divisão e incerteza em nosso mundo fragmentado".

A nova líder anglicana assumiu oficialmente o cargo, antes da sua entronização, solenidade que será realizada na Catedral de Cantuária em 25 de março. Mullally iniciará então o seu ministério público. Segundo estimativas de bases de dados cristãs, como a World Christian Database, existem cerca de 958.000 anglicanos em toda a América Latina, sendo o Brasil, com 103.000, o país com a maior comunidade. Fontes da Igreja Anglicana na Espanha contabilizam em cerca de 20.000 os seus fiéis nesse país. Mullally tornou-se em 2018 a primeira bispa de Londres, quatro anos após ter sido autorizada a nomeação de mulheres nesse cargo.

A nova arcebispa de Cantuária terá de enfrentar profundas divisões entre os anglicanos. Sua nomeação em outubro foi celebrada como um feito histórico, mas também criticada. O arcebispo Henry Ndukuba, da Igreja da Nigéria, considerou-a "devastadora", afirmando que "a maioria dos anglicanos" não deseja que uma mulher esteja à frente da comunidade. A cerimônia na catedral foi brevemente interrompida pelos gritos de um homem entre o público, que foi escoltado para fora.