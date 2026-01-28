Rubio deve alertar sobre possíveis ações na Venezuela caso governo não colabore com os EUA

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, planeja, nesta quarta-feira, 28, alertar que o governo Trump está pronto para tomar novas ações militares contra a Venezuela se a liderança interina do país se desviar das expectativas da Casa Branca. Em depoimento preparado para uma audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado, Rubio irá afirmar que os EUA não estão em guerra com a Venezuela e que seus líderes interinos estão cooperando, mas observa que o governo Trump não descartaria o uso de força adicional, se necessário, após a operação que capturou o então presidente Nicolás Maduro no início deste mês.

"Estamos preparados para usar a força para garantir a máxima cooperação se outros métodos falharem", dirá Rubio, de acordo com sua declaração de abertura divulgada na terça-feira (27) pelo Departamento de Estado. "Esperamos que isso não seja necessário, mas nunca nos esquivaremos de nosso dever para com o povo americano e nossa missão neste hemisfério."

Em seu depoimento, Rubio defenderá as decisões de Trump de remover Maduro para responder a acusações de tráfico de drogas nos EUA, continuar ataques militares em barcos suspeitos de contrabando de drogas e apreender petroleiros sancionados transportando petróleo venezuelano. O representante novamente negará as alegações de que Trump está violando a Constituição ao tomar tais ações. Em mais um passo para a restauração das relações diplomáticas com a Venezuela, o Departamento de Estado notificou o Congresso nesta semana que pretende começar a enviar pessoal diplomático e de apoio adicional para Caracas para preparar uma possível reabertura da Embaixada dos EUA no país. Foi a primeira notificação formal da intenção da administração de reabrir a embaixada, que foi fechada em 2019. Normalizar totalmente os laços, no entanto, exigiria que os EUA revogassem sua decisão de reconhecer o parlamento venezuelano eleito em 2015 como o governo legítimo do país. Fonte: Associated Press*.