Rubio defende ativos militares contra ameaça do Irã e cita vulnerabilidade da UE com Rússia
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os ativos militares, como a "grande armada" enviada ao Oriente Médio, servem contra uma ameaça do Irã aos americanos, ao participar de audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado nesta quarta-feira, 28.
"O que estamos vendo agora é a capacidade de posicionar ativos no Oriente Médio para se defender contra o que poderia ser uma ameaça iraniana contra nosso pessoal", explicou.
Ele alegou que um dos motivos para a guerra entre a Rússia e Ucrânia é a vulnerabilidade europeia em relação a Moscou. Rubio, que reafirmou "amar" a Europa e desejar seu sucesso, afirmou que a União Europeia (UE) está cada vez mais vulnerável em relação à energia e ao petróleo russo.
"Estamos preocupados de que as medidas da UE estão deixando os europeus ainda mais vulneráveis, em um momento em que eles deveriam estar se fortalecendo", disse, ao mencionar que qualquer garantia de segurança americana à Kiev possivelmente só entrará em vigor após o fim do conflito no Leste Europeu.