Rubio defende ativos militares contra ameaça do Irã e cita vulnerabilidade da UE com Rússia

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os ativos militares, como a "grande armada" enviada ao Oriente Médio, servem contra uma ameaça do Irã aos americanos, ao participar de audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado nesta quarta-feira, 28.

"O que estamos vendo agora é a capacidade de posicionar ativos no Oriente Médio para se defender contra o que poderia ser uma ameaça iraniana contra nosso pessoal", explicou.