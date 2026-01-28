Petróleo fecha em alta após novas ameaças de Washington ao Irã

As cotações do petróleo subiram de novo nesta quarta-feira (18), diante da chegada de novos navios de guerra dos Estados Unidos ao Oriente Médio e pelas declarações do presidente Donald Trump sobre uma possível intervenção no Irã. O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em março, subiu 1,23%, para 68,40 dólares, o preço mais alto no fechamento desde setembro.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem no mesmo mês, avançou 1,31%, para 63,21 dólares.

Os preços do petróleo "se beneficiaram de uma importante mudança de rumo" nas últimas semanas, afirmou David Morrison, analista da Trade Nation. O mercado "saiu da tendência de baixa que havia se instalado" desde meados do ano passado, apontou. Trump pressionou nesta quarta o Irã para que conclua um novo acordo nuclear, e advertiu que "o tempo está acabando" para negociar. "Uma armada enorme está a caminho do Irã", acrescentou o presidente. "Assim como [aconteceu] com a Venezuela, está pronta, disposta e é capaz de concluir sua missão com rapidez e violência, se for necessário", escreveu.

Segundo um funcionário do governo americano, há dez embarcações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, um número similar ao da flotilha enviada ao Caribe antes da captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. O Irã está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. O país fica sobre o Estreito de Ormuz, por onde transita 20% da produção mundial de hidrocarbonetos. Por causa das tensões com Washington, o mercado aplica um prêmio de risco sobre as cotações.