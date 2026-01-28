Número de mortos em deslizamento de terra na Indonésia sobe para 34

O número de mortes provocadas por um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 34, com dezenas de pessoas desaparecidas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (28).

Chuvas intensas provocaram o deslizamento que atingiu no sábado a localidade de Pasirlangu. Mais de 50 casas foram atingidas e mais de 650 pessoas foram deslocadas, segundo as autoridades locais.