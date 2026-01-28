Nevasca e onda de frio nos Estados Unidos podem ocorrer novamente em fevereiro

Os Estados Unidos enfrentam, desde o último final de semana, um frio intenso provocado por uma forte tempestade de inverno. Os termômetros chegaram a marcar -30,6°C nos estados de Minnesota e Wisconsin, e ao menos 30 pessoas morreram no país - os casos envolvem desde hipotermia até acidentes de trânsito. A nevasca é causada por uma deformação do vórtice polar, uma massa de ar que normalmente fica acima do Polo Norte, mas que se deslocou para o sul.

A capital, Washington D.C, e outros 20 estados decretaram estado de emergência e mais de 500 mil pessoas tiveram o fornecimento de energia interrompidos. Voos e aulas precisaram ser cancelados.

Embora as previsões indiquem um alívio do frio neste final de semana, a previsão é que os americanos voltem a registrar chuvas e ventos intensos na semana que vem, e uma nevasca tão forte como a atual dias depois. "O vórtice polar que foi responsável pelo frio intenso e as nevascas que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos dias seguem influenciando o tempo até o próximo final de semana", informou Sabrina Custódio, meteorologista da Tempo OK. "Os modelos de previsão do tempo indicam que as temperaturas podem ficar 20°C graus abaixo de zero até, aproximadamente, sábado, 31, dando um alívio no domingo, 1° de fevereiro", acrescentou a especialista.