Nasa prevê lançamento de missão para troca de astronautas da ISS em 11/2

A decolagem estava prevista para 15 de fevereiro, mas a agência espacial americana considerou antecipá-la após a evacuação de um grupo anterior de astronautas por motivos médicos.

O lançamento da missão que vai trocar a tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) pode ocorrer em 11 de fevereiro, indicou a Nasa nesta quarta-feira.

A primeira janela de lançamento abre às 11h GMT, publicou a Nasa em suas redes sociais. Há janelas adicionais nas manhãs de 12 e 13 de fevereiro.

A missão Crew-12 vai decolar de Cabo Cañaveral, no estado da Flórida. Sua tripulação inclui os americanos Jessica Meir e Jack Hathaway, juntamente com a astronauta francesa Sophie Adenot e o russo Andrey Fedyaev.

A escolha da nova data foi difícil para a Nasa, devido a outra missão, a Artemis II. A janela de lançamento desse projeto, o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos, também se abre em fevereiro.

"A Nasa continua trabalhando em possíveis janelas de lançamento para duas importantes missões tripuladas em fevereiro: Artemis II e Crew-12. Tomaremos qualquer decisão sobre a melhor oportunidade de lançamento para cada missão mais perto da data do voo", ressaltou a agência.