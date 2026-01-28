Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Militares da Colômbia matam cinco membros do principal cartel de narcotráfico

Autor AFP
Tipo Notícia

Militares da Colômbia mataram cinco integrantes do Clã do Golfo, o maior cartel do narcotráfico do país, informou o governo, nesta quarta-feira (28), às vésperas da reunião entre os presidentes Gustavo Petro e Donald Trump.

No encontro entre os mandatários, agendado para 3 de fevereiro na Casa Branca, espera-se que Bogotá e Washington discutam como endurecer o combate ao tráfico de drogas a partir da Colômbia, o principal produtor mundial de cocaína.

Um dos mortos é um líder do Clã do Golfo no Caribe, afirmou o ministro Pedro Sánchez na rede social X, na noite de terça-feira (27). Um funcionário do ministério disse à AFP nesta quarta-feira que, ao todo, foram cinco mortos.

Trump acusou, no ano passado, Petro de não fazer esforços suficientes para enfrentar as máfias e chegou a chamá-lo de "líder do narcotráfico".

Em meio a confrontos nas redes sociais entre os presidentes, os Estados Unidos impuseram sanções financeiras ao chefe de Estado colombiano.

Petro mantém diálogos com o Clã do Golfo no Catar como parte de uma política de paz para desarmar todos os grupos ilegais, mas, até o momento, nenhuma das negociações deram resultados concretos.

No início de janeiro, Petro conversou por telefone com Trump, após a prisão do deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O governo colombiano assegurou que, na conversa, foi acordado atuar conjuntamente contra o ELN, guerrilha dedicada ao tráfico de drogas na fronteira com a Venezuela.

