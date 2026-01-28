Meta e Microsoft têm resultados melhores do que o previsto no 4T de 2025

Meta e Microsoft informaram nesta quarta-feira (28) resultados trimestrais melhores do que o esperado pelo mercado, com crescimento das receitas acompanhado pelo aumento dos investimentos em inteligência artificial. A empresa controladora do Facebook e do Instagram obteve um lucro líquido de 22,8 bilhões de dólares sobre uma receita de quase 60 bilhões de dólares no trimestre recém-encerrado.

Em termos de lucro por ação, indicador de referência para os investidores, o resultado foi de 8,88 dólares, acima dos 8,21 dólares previstos, segundo uma pesquisa com analistas da FactSet.

O grupo conseguiu aumentar o número de usuários de suas plataformas para 3,58 bilhões, o que representa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. A Microsoft, por sua vez, elevou em 60% suas receitas no mesmo período em comparação com o último trimestre de 2024, graças ao aumento dos gastos em inteligência artificial. A empresa registrou um lucro líquido de 38,5 bilhões de dólares sobre um faturamento de 81,3 bilhões de dólares.