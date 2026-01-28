Lula tenta se aproximar de líderes de direita, de olho em Trump

Presidente Lula / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

A estratégia já está em curso e será priorizada pelo Itamaraty ao longo do primeiro semestre, antes das eleições presidenciais. Nesse período, Lula pretende fazer alguns deslocamentos ao exterior. O governo já mobilizou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para estreitar laços em viagens precursoras ou mesmo próprias, levando a visão do Palácio do Planalto.

Na terça-feira, dia 27, Lula desembarcou no Panamá para dar mais mostras da presença brasileira na região e dizer aos líderes latino-americanos que está disposto a trabalhar com todos, independente de ideologia, e em projetos concretos. O presidente vai reforçar a visão que expôs em artigo ao The New York Times, uma proposta alternativa à repaginação da doutrina Monroe, sugerida por Trump, e defende que o hemisfério pertence a todos, contra a ideia de "quintal" americano. A chancelaria brasileira trabalhou nos bastidores para que, durante a viagem à Cidade do Panamá, uma forma de retribuir as visitas do presidente José Raúl Mulino, Lula consiga manter as primeiras reuniões bilaterais com os novos presidentes do Chile, José Antonio Kast, e da Bolívia, Rodrigo Paz. Ambos de direita, eles derrotaram a esquerda em eleições recentes e não tinham relações prévias com o petista.

A reunião com Kast foi um dos primeiros compromissos de Lula no Panamá. Ele assumirá o cargo em março, sendo o primeiro presidente eleito no país com a imagem vinculada a elogios passados à ditadura chilena de Augusto Pinochet. Ele é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e crítico frequente de Lula, a quem associou à corrupção. "Os desafios da América do Sul em matéria de segurança, progresso econômico e superação da pobreza são enormes e a colaboração de Estado, entre Chile e Brasil, pode liderar a mudança que nossa região necessita. Agradeço a reunião construtiva com o presidente Lula", registrou Kast, em suas redes sociais. "Reiteramos a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, destacando a disposição de ampliar a cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo", disse Lula, ao divulgar fotos e vídeos do encontro.

"Enfatizei que o programa Rotas de Integração Sul-americana está estruturando dois corredores bioceânicos que utilizarão portos chilenos para facilitar a integração entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, fortalecendo a conectividade regional. Tratamos ainda da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado, reconhecendo a importância da cooperação para enfrentar desafios comuns", citou o brasileiro. Agora, Lula também esperar conversar com Paz, que encerrou duas décadas de domínio do Movimento ao Socialismo na política boliviana. Integrantes do governo pregam internamente que o presidente pratique uma política externa despida de qualquer "verniz ideológico" e que não pode permitir a formação de um "Grupo de Lima" contra o Brasil - uma referência à aliança de direita que funcionou como um foro de articulação política contra o ditador Nicolás Maduro, na Venezuela.