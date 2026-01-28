Lula defende soberania do Panamá sobre o Canal, questionada por Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (28), em visita ao Panamá, a soberania desse país sobre o canal interoceânico, questionada por Donald Trump. O presidente americano lançou uma ofensiva diplomática contra o Panamá, por considerar que a China controla o Canal por meio de dois portos operados por uma empresa de Hong Kong.

"Nosso país apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o Canal", declarou Lula, em ato na sede do governo panamenho. Durante sua visita de 24 horas, o presidente brasileiro foi condecorado por seu colega José Raúl Mulino.

Os Estados Unidos construíram e inauguraram o Canal em 1914, mas o entregaram ao Panamá em 31 de dezembro de 1999, em virtude de tratados bilaterais que estabelecem que todos os navios, independentemente do seu país de origem, pagarão os pedágios com base em sua capacidade e carga. "Há quase três décadas, o Panamá administra de forma eficiente, segura e não discriminatória essa via fundamental para a economia mundial", ressaltou Lula. "Defender a neutralidade do Canal é defender um comércio internacional justo, equilibrado e baseado em regras multilaterais." O presidente brasileiro participou hoje com governantes latino-americanos de um fórum organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF).