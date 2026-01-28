Lucas Paquetá volta ao Flamengo em transferência recorde no futebol sul-americano

O Flamengo chegou a um acordo com o West Ham nesta quarta-feira (28) para repatriar o meia Lucas Paquetá, em uma transferência recorde para o futebol sul-americano, de 42 milhões de euros (R$ 260 milhões na cotação atual), segundo a imprensa. "O West Ham confirma que Lucas Paquetá recebeu permissão para passar por exames médicos e negociar termos pessoais com o clube brasileiro Flamengo, após o acrodo para sua transferência definitiva", informou o clube de Londres em comunicado.

"Apesar dos esforços do clube para convencer Lucas a ficar, ele se manteve firme em seu desejo de sair. Portanto, o treinador [o português Nuno Espírito Santo] e o clube, ainda que relutantes, concordaram com seu pedido", acrescenta a nota.

De acordo com a imprensa, Paquetá, de 28 anos, vai assinar um contrato de cinco anos com o Rubro-Negro, clube que o revelou e do qual saiu em 2019 rumo ao futebol europeu. Seu retorno foi a maior novela da janela de transferências antes do Campeonato Brasileiro, que começa nesta quarta-feira. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, declarou a jornalistas no domingo que estava concentrando "toda" a sua energia em fechar "uma transação jamais feita na América do Sul".

Com a chegada de Paquetá, o clube carioca, com seu elenco repleto de estrelas, quebra recordes novamente. No ano passado, o Fla investiu 31,6 milhões de euros (R$ 222,8 milhões) na contratação do atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid. Segundo o site especializado Transfermarkt, a transferência de Paquetá supera as de Gerson para o Cruzeiro neste ano, por 27 milhões de euros (R$ 167,1 milhões), e de Vitor Roque para o Palmeiras no ano passado, por 25,5 milhões de euros (R$ 157,8 milhões).

Ambos foram os maiores valores da história do futebol brasileiro e sul-americano, segundo o portal. - Possível estreia na Supercopa - Paquetá disputou 18 jogos pelo West Ham no Campeonato Inglês desta temporada, marcando quatro gols e dando uma assistência.

O meia, que antes de chegar à Inglaterra passou por Milan e Olympique de Marselha, tem chances estrear no próximo domingo, na decisão da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians. Para isso, o clube carioca terá que enviar a documentação necessária para que o nome do jogador apareça no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) até esta sexta-feira (30). Com seu retorno, Paquetá espera disputar a Copa do Mundo deste ano, depois de já ter chamado a atenção do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, após um período difícil marcado por um escândalo de apostas que poderia ter encerrado sua carreira.