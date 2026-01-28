Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder opositora cética diante da proposta de Petro de que Maduro seja julgado na Venezuela

Líder opositora cética diante da proposta de Petro de que Maduro seja julgado na Venezuela

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A líder opositora venezuelana María Corina Machado manifestou seu ceticismo nesta quarta-feira (28) diante da ideia do presidente colombiano, Gustavo Petro, de que o deposto mandatário Nicolás Maduro seja devolvido à Venezuela e julgado em seu próprio país.

"É algo que realmente nos chamou muita atenção", declarou Machado à imprensa, após um encontro com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

"Acho que há poucos outros chefes de Estado que conheçam o monstro do regime venezuelano por dentro como conhece o presidente da Colômbia", acrescentou.

Maduro "tem que ser devolvido e julgado por um tribunal venezuelano, não por um tribunal americano", afirmou Petro na terça-feira, durante um evento em Bogotá.

"Eu me pergunto se o presidente da Colômbia está ciente de que qualquer juiz na Venezuela que emita uma sentença contrária aos interesses do regime sabe que pode acabar como acabou a última juíza que emitiu uma decisão contrária ao regime, María Lourdes Afiuni", disse a opositora e Prêmio Nobel da Paz.

Afiuni foi detida em dezembro de 2009 e posteriormente condenada por ter ordenado a libertação sob fiança de um banqueiro, contrariando a vontade do então presidente Hugo Chávez.

Seu caso foi denunciado a instâncias como a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

"Não houve uma única sentença contra o regime a favor de um cidadão", recordou Machado.

Maduro foi detido e retirado da Venezuela por forças militares dos Estados Unidos na madrugada de 3 de janeiro, juntamente com sua esposa, Cilia Sánchez, sob uma ordem de busca e captura da Justiça americana.

Ambos aguardam julgamento em Nova York por acusações de narcotráfico, que negam.

Nesse caso, "a justiça internacional agiu", afirmou Machado.

"Nós agradecemos que a lei tenha sido aplicada e, pelo bem da Venezuela, pelo bem da Colômbia e pelo bem da região, é preciso acompanhar esse processo", concluiu.

jz/dga/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar