Juiz proíbe que governo Trump deporte menino de 5 anos e seu pai, detidos em Minnesota

Um juiz federal dos EUA emitiu uma ordem temporária proibindo a deportação de um menino equatoriano de 5 anos e do seu pai, que foram detidos na semana passada em Minnesota, em um incidente que acirrou ainda mais as divisões sobre imigração sob o governo de Donald Trump. O juiz federal Fred Biery decidiu na segunda-feira, 26, que qualquer deportação ou transferência de Liam Conejo Ramos, de 5 anos, e de seu pai, Adrian Alexander Conejo Arias, está suspensa enquanto o processo judicial estiver em andamento.

Uma petição solicitando a libertação deles foi protocolada no sábado, 24, enquanto dezenas de famílias imigrantes protestavam atrás das grades do centro de detenção familiar onde pai e filho estão detidos em Dilley, Texas, perto de San Antonio.

Uma foto do menino usando um gorro e uma mochila do Homem-Aranha circulou amplamente nas redes sociais, provocando fortes reações. "Ele se tornou um símbolo da monstruosidade do sistema do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) e do sistema de detenção", disse o deputado federal Joaquin Castro em um vídeo no Facebook. Ele usou a publicação para anunciar que ele e a também democrata do Texas, a deputada federal Jasmine Crockett, visitariam o pai e o filho na próxima quarta-feira, 28, no Centro de Detenção de Dilley. Castro acrescentou que era "desumano manter crianças pequenas como ele naquele lugar". Defensores dos direitos humanos afirmam que as condições dentro do centro incluem doenças constantes e acesso insuficiente a serviços médicos.

O menino e seu pai foram detidos na semana passada em frente à sua casa em Minnesota. Vizinhos e funcionários da escola dizem que agentes federais de imigração usaram a criança como "isca", instruindo-o a bater na porta de casa para que sua mãe atendesse. O Departamento de Segurança Interna classificou essa descrição dos fatos como uma "mentira descarada". Segundo o departamento, o pai fugiu a pé e deixou o menino em um veículo ligado na entrada da garagem. A advogada de Ramos, Jennifer Scarborough, não respondeu imediatamente às mensagens de telefone ou e-mail da Associated Press solicitando comentários. O Departamento de Segurança Interna enviou uma resposta reiterando sua versão dos fatos e insistindo que não prendeu nem visou a criança. A declaração não abordou a ordem do juiz.