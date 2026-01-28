Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã 'responderá como nunca antes' em caso de ataque dos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

O Irã "responderá como nunca antes" caso seja atacado pelos Estados Unidos, reagiu nesta quarta-feira (28) a missão iraniana nas Nações Unidas, após o presidente americano, Donald Trump, declarar que "o tempo está se esgotando" para alcançar um acordo nuclear.

"O Irã está pronto para um diálogo com base no respeito mútuo e nos interesses comuns — MAS, SE FOR PRESSIONADO, IRÁ SE DEFENDER E RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES!", escreveu a missão no X, ao lado de uma captura de tela da ameaça feita por Trump nas redes sociais nesta quarta-feira.

O presidente americano urge ao Irã que "se sente à mesa em breve para negociar um acordo justo e equitativo para todas as partes - ARMAS NUCLEARES NÃO", escreveu, destacando que um contingente significativo da Marinha americana está se dirigindo ao país.

