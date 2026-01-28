Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã executa homem acusado de espionagem para Israel

AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O Irã executou nesta quarta-feira (28) um homem detido em abril de 2025 e acusado de espionar para o serviço de inteligência israelense Mossad, informou o Poder Judiciário. 

Hamidreza Sabet Esmailpour, condenado por repassar informações a um agente do serviço secreto de Israel, foi enforcado durante a manhã, segundo a agência de notícias Mizan, vinculada ao órgão judicial.

Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que 12 pessoas foram executadas no Irã por acusações similares após a guerra de 12 dias com Israel em junho do ano passado. 

Também expressam preocupação com a possibilidade de que os manifestantes detidos na onda de protestos deste mês possam enfrentar a pena de morte.

As manifestações começaram em dezembro, provocadas pelo aumento do custo de vida, mas se transformaram em um grande movimento de protesto contra a estrutura teocrática da República Islâmica, seguido por uma repressão que provocou milhares de mortes, segundo ONGs. 

A Mizan destacou que Esmailpour foi condenado por compartilhar informações com o Mossad, comprar equipamentos para ajudar Israel a executar "operações de sabotagem" em bases de mísseis iranianas e transportar veículos com explosivos.

Desde a guerra, a República Islâmica prometeu julgamentos rápidos para os detidos sob suspeita de colaborar com Israel, seu grande inimigo.

Segundo grupos de direitos humanos, o Irã é a nação com mais execuções no mundo depois da China. No ano passado, pelo menos 1.500 pessoas foram enforcadas no país, de acordo com a Iran Human Rights.

