Fed mantém taxas de juros inalteradas e desafia pressão de Trump

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos manteve inalteradas suas taxas de juros nesta quarta-feira (28), em sua primeira reunião do ano, em um contexto de crescimento econômico "sólido" e em desafio à crescente pressão do presidente Donald Trump por cortes.

A votação terminou em 10 a 2 pela manutenção das taxas de juros de referência em um intervalo de 3,50% a 3,75%. Os dirigentes destacaram que a taxa de desemprego apresentou "sinais de estabilização", enquanto a atividade econômica vem "se expandindo a um ritmo sólido".