FBI realiza buscas em centro eleitoral no estado da Geórgia

Agentes do FBI realizaram uma diligência nesta quarta-feira (28) em um centro eleitoral do estado da Geórgia, no sudeste dos Estados Unidos, em uma operação que, segundo a imprensa local, está vinculada às acusações infundadas do presidente Donald Trump de que teria sido vítima de fraude nas eleições de 2020. Ao ser questionado sobre a operação no condado de Fulton, um porta-voz do FBI disse à AFP que o órgão policial estava "realizando atividades policiais autorizadas pela Justiça".

A secretária do condado, Che Alexander, disse ao Atlanta Journal-Constitution que agentes federais estavam retirando caixas com cédulas de votação de um depósito.

Este jornal e outros meios de comunicação americanos informaram que a diligência estava relacionada com as alegações de Trump de que ele foi o verdadeiro vencedor das eleições presidenciais em 2020, e não o democrata Joe Biden. Trump reiterou em Davos, na semana passada, que a eleição de 2020 foi "armada" e que "logo, pessoas serão processadas pelo que fizeram". Em uma publicação em sua rede Truth Social, o chefe de Estado americano disse especificamente que o ex-procurador especial Jack Smith, que apresentou dois casos contra ele, deveria ser processado.

Além de denunciar Trump por participar de um "plano criminoso" para anular os resultados de 2020, Smith o acusou de gestão indevida de documentos classificados após deixar a Casa Branca. Trump e outras 18 pessoas foram acusadas em 2023 de associação criminosa e outros delitos na Geórgia, por seus supostos esforços para subverter os resultados das eleições presidenciais de 2020 nesse estado. Em uma chamada telefônica realizada antes que a recontagem fosse concluída, Trump teria pedido a um funcionário eleitoral da Geórgia que o ajudasse a "encontrar 11.780 votos" que necessitava para ganhar.