Ex-primeira-dama da Coreia do Sul condenada a 20 meses de prisão por recebir subornos

Um juiz sul-coreano condenou nesta quarta-feira (28) a ex-primeira-dama Kim Keon Hee a 20 meses de prisão por receber presentes caros de uma seita, mas a absolveu das acusações de manipulação da Bolsa e outros crimes. A controvérsia cercou por muito tempo Kim, de 53 anos, e as acusações de má gestão, tráfico de influência e até fraude acadêmica dominaram o mandato de seu marido, Yoon Suk Yeol.

Os dois estão detidos: Yoon pelas medidas tomadas durante sua tentativa fracassada de declarar lei marcial em dezembro de 2024 e suas consequências caóticas, e Kim por corrupção.

Nesta quarta-feira, o juiz Woo In-sung, do Tribunal Central do Distrito de Seul, considerou a ex-primeira-dama culpada e a condenou a 20 meses de prisão. Investigadores constataram que ela aceitou subornos generosos da Igreja da Unificação, de caráter sectário, inclindo uma bolsa da marca Chanel e um colar da Graff. Contudo, ela foi declarada inocente de manipulação do mercado de ações e de violações das leis de financiamento de campanhas eleitorais na Coreia do Sul.

O Ministério Público havia solicitado uma pena de 15 anos. O juiz Woo afirmou que a proximidade de Kim com o presidente conferira uma "influência significativa" da qual ela se aproveitou. A ex-primeira-dama compareceu à leitura da sentença. Em dezembro, os promotores afirmaram que Kim havia se "colocado acima da lei" e conspirado com a Igreja da Unificação para minar "a separação entre religião e Estado determinada pela Constituição".