EUA pode se unir a nova rodada de diálogo Rússia-Ucrânia, indica Rubio

Os Estados Unidos podem se unir nesta semana a uma nova rodada de diálogo para encerrar a invasão da Ucrânia pela Rússia, indicou o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Equipes de Kiev e Moscou se reuniram na última sexta-feira e sábado em Abu Dhabi, em suas primeiras negociações diretas públicas para discutir o plano de paz promovido por Donald Trump.

"Eles vão conversar novamente nesta semana", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado. "Pode haver uma presença dos Estados Unidos."

O secretário indicou, no entanto, que a atuação americana pode ser mais limitada do que na semana passada, quando participaram o enviado especial e o genro do presidente. Rubio sinalizou que já se chegou a um consenso sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, uma das exigências de Kiev para fechar um acordo com Moscou, após quase quatro anos de guerra. "Há um item pendente, com o qual todos estão familiarizados. É a reivindicação territorial sobre Donetsk", disse Rubio, referindo-se à região do leste da Ucrânia onde Moscou quer que Kiev ceda território.