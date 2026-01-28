Escritórios do Deutsche Bank na Alemanha são alvo de operação por suposta lavagem de dinheiro

Agentes da Promotoria e da polícia alemãs realizaram buscas na sede do Deutsche Bank em Frankfurt e seu escritório em Berlim, em meio a uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, informaram as autoridades. Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, a investigação estaria relacionada aos negócios deste banco com empresas vinculadas ao empresário bilionário russo Roman Abramovich.

A Promotoria de Frankfurt confirmou a operação, mas não especificou contra quem era dirigida, citando uma "investigação contra responsáveis e funcionários desconhecidos do Deutsche Bank por suspeita de lavagem de dinheiro (...) e outras acusações relacionadas sob a lei de combate à lavagem de capitais".

"No passado, o Deutsche Bank manteve relações comerciais com empresas estrangeiras que, no âmbito de outras investigações, são suspeitas de terem sido utilizadas para fins de lavagem de dinheiro", acrescentou. Segundo a mesma fonte, as investigações estão a cargo de uma unidade especializada em crimes financeiros e da polícia federal. Um porta-voz da instituição confirmou as buscas, e o banco limitou-se a detalhar que está "cooperando plenamente com os promotores".