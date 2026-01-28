Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escritórios do Deutsche Bank na Alemanha são alvo de operação por suposta lavagem de dinheiro

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

Agentes da Promotoria e da polícia alemãs realizaram buscas na sede do Deutsche Bank em Frankfurt e seu escritório em Berlim, em meio a uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, informaram as autoridades.

Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, a investigação estaria relacionada aos negócios deste banco com empresas vinculadas ao empresário bilionário russo Roman Abramovich.

A Promotoria de Frankfurt confirmou a operação, mas não especificou contra quem era dirigida, citando uma "investigação contra responsáveis e funcionários desconhecidos do Deutsche Bank por suspeita de lavagem de dinheiro (...) e outras acusações relacionadas sob a lei de combate à lavagem de capitais".

"No passado, o Deutsche Bank manteve relações comerciais com empresas estrangeiras que, no âmbito de outras investigações, são suspeitas de terem sido utilizadas para fins de lavagem de dinheiro", acrescentou.

Segundo a mesma fonte, as investigações estão a cargo de uma unidade especializada em crimes financeiros e da polícia federal.

Um porta-voz da instituição confirmou as buscas, e o banco limitou-se a detalhar que está "cooperando plenamente com os promotores". 

Abramovich foi sancionado pela UE após a invasão russa da Ucrânia. 

Segundo o Süddeutsche Zeitung, o Deutsche Bank teria transmitido tardiamente às autoridades uma ou várias declarações de suspeita de lavagem de dinheiro contra empresas do oligarca.

