Douglas Luiz volta ao Aston Villa por empréstimo até o fim da temporada

O volante brasileiro Douglas Luiz foi emprestado ao Aston Villa pela Juventus até o final da mteporada, anunciou o clube inglês nesta quarta-feira (28). Pouco antes do anúncio, o técnico do Villa, Unai Emery, havia declarado que a chegada de Douglas estava "próxima", além de comentar a lesão do meio-campista belga Youri Tielemans, que por um problema no tornozelo vai desfalcar a equipe por um período "de oito a dez semanas".

"Para mim, é muito especial estar aqui de novo. Passei cinco anos maravilhosos da minha carreira neste clube. Voltar aqui é muito especial para mim e para a minha família", afirmou o jogador brasileiro, citado num comunicado do Aston Villa.

Douglas Luiz fez 204 jogos pelo clube inglês entre 2019 e 2024, ano em que se transferiu para a Juventus. O volante de 27 anos passou a primeira metade desta temporada emprestado ao Nottingham Forest. Emery tem uma série de desfalques por lesão no meio-campo que diminuíram as esperanças do Aston Villa de lutar pelo primeiro título nacional desde 1981, apesar de estar a apenas quatro pontos do líder Arsenal, que lidera o Campeonato Inglês após 23 rodadas.