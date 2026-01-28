Djokovic avança às semifinais do Aberto da Austrália após desistência de Musetti

Djokovic avançou no Australian Open após o italiano Lorenzo Musetti desistir por lesão muscular / Crédito: IZHAR KHAN / AFP

O sérvio Novak Djokovic sobreviveu nesta quarta-feira (28) a um grande susto para alcançar as semifinais do Aberto da Austrália, depois que o italiano Lorenzo Musetti abandonou a partida das quartas de final por lesão quando vencia por 2 sets a 0. Musetti, quinto cabeça de chave, vencia a partida em Melbourne por 6-4, 6-3, 1-3, quando desistiu após sentir uma lesão na perna direita.

A classificação foi um golpe de sorte para o astro sérvio, vencedor de dez Abertos da Austrália, que enfrentará nas semifinais o italiano Jannik Sinner. O número 2 do mundo avançou após derrotar Ben Shelton.

Com sua classificação, Djokovic mantém vivo o sonho de conquistar o 25º título de Grand Slam, dificultado pelo surgimento de Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz. "Sinto muito por ele, ele era o jogador melhor de longe, eu já estava a caminho de casa hoje à noite", disse Djokovic. "É algo tão triste, não sei mais o que dizer. Ele deveria ter sido o vencedor hoje, sem dúvida. Sou extremamente sortudo por ter conseguido avançar hoje", acrescentou.