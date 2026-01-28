Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Djokovic avança às semifinais do Aberto da Austrália após desistência de Musetti

Musetti pediu atendimento médico para a coxa direita no terceiro set, quando já apresentava movimentos limitados. O italiano tentou continuar, mas foi obrigado a desistir da partida
O sérvio Novak Djokovic sobreviveu nesta quarta-feira (28) a um grande susto para alcançar as semifinais do Aberto da Austrália, depois que o italiano Lorenzo Musetti abandonou a partida das quartas de final por lesão quando vencia por 2 sets a 0.

Musetti, quinto cabeça de chave, vencia a partida em Melbourne por 6-4, 6-3, 1-3, quando desistiu após sentir uma lesão na perna direita.

A classificação foi um golpe de sorte para o astro sérvio, vencedor de dez Abertos da Austrália, que enfrentará nas semifinais o italiano Jannik Sinner. O número 2 do mundo avançou após derrotar Ben Shelton. 

Com sua classificação, Djokovic mantém vivo o sonho de conquistar o 25º título de Grand Slam, dificultado pelo surgimento de Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz.

"Sinto muito por ele, ele era o jogador melhor de longe, eu já estava a caminho de casa hoje à noite", disse Djokovic.

"É algo tão triste, não sei mais o que dizer. Ele deveria ter sido o vencedor hoje, sem dúvida. Sou extremamente sortudo por ter conseguido avançar hoje", acrescentou.

O tenista sérvio chega à 54ª semifinal de Grand Slam da carreira. 

Musetti pediu atendimento médico para a coxa direita no terceiro set, quando já apresentava movimentos limitados. O italiano tentou continuar, mas foi obrigado a desistir da partida.


