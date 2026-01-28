Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigentes de futebol da Malásia renunciam após escândalo com jogadores nascidos no exterior

Dirigentes de futebol da Malásia renunciam após escândalo com jogadores nascidos no exterior

Todo o comitê executivo da Associação de Futebol da Malásia (FAM) renunciou nesta quarta-feira (28), em meio a um escândalo desencadeado pelo uso de documentos falsificados para inscrever jogadores estrangeiros para defender a seleção do país nas eliminatórias da Copa da Ásia.

"As renúncias são para preservar a reputação e os interesses institucionais da associação e mitigar o risco de outras consequências adversas que possam afetar o futebol malaio como um todo", disse aos repórteres o presidente interino da entidade, Yusoff Mahadi.

Em setembro, a Fifa suspendeu sete jogadores estrangeiros por um ano e multou a FAM em US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2 milhões na cotação atual) por apresentarem certidões falsas para justificar sua origem malaia.

O caso foi investigado após a apresentação de uma queixa depois da vitória da Malásia por 4 a 0 sobre o Vietnã em um jogo das eliminatórias em junho.

A FAM recorreu das punições, mas um comitê da Fifa rejeitou o recurso e emitiu um relatório severo criticando a associação por "não tomar medidas disciplinares visíveis".

Depois, a federação de futebol da Malásia recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça, onde o caso está pendente.

