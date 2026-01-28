Dirigentes de futebol da Malásia renunciam após escândalo com jogadores nascidos no exterior

Todo o comitê executivo da Associação de Futebol da Malásia (FAM) renunciou nesta quarta-feira (28), em meio a um escândalo desencadeado pelo uso de documentos falsificados para inscrever jogadores estrangeiros para defender a seleção do país nas eliminatórias da Copa da Ásia. "As renúncias são para preservar a reputação e os interesses institucionais da associação e mitigar o risco de outras consequências adversas que possam afetar o futebol malaio como um todo", disse aos repórteres o presidente interino da entidade, Yusoff Mahadi.

Em setembro, a Fifa suspendeu sete jogadores estrangeiros por um ano e multou a FAM em US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2 milhões na cotação atual) por apresentarem certidões falsas para justificar sua origem malaia.