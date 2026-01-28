Desabamento de mina de ouro deixa 13 mortos no Sudão

O desabamento parcial de uma mina de ouro no Sudão matou 13 trabalhadores e deixou seis feridos no sul do país devastado pela guerra, anunciou nesta quarta-feira (28) a empresa nacional de mineração. O acidente aconteceu na sexta-feira em alguns poços abandonados na mina de Um Fakrun, no leste do estado de Kordofan do Sul, informou a Mineral Resources Company (SMRC) em um comunicado.

Desde o início, em abril de 2023, do conflito entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), os dois lados obtêm financiamento com a exploração de ouro.