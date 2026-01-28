Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desabamento de mina de ouro deixa 13 mortos no Sudão

Autor AFP
AFP
O desabamento parcial de uma mina de ouro no Sudão matou 13 trabalhadores e deixou seis feridos no sul do país devastado pela guerra, anunciou nesta quarta-feira (28) a empresa nacional de mineração.

O acidente aconteceu na sexta-feira em alguns poços abandonados na mina de Um Fakrun, no leste do estado de Kordofan do Sul, informou a Mineral Resources Company (SMRC) em um comunicado.

Desde o início, em abril de 2023, do conflito entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), os dois lados obtêm financiamento com a exploração de ouro.

"Os poços de mineração estavam abandonados e fechados, mas algumas pessoas entraram e trabalhavam no local ilegalmente", afirma o comunicado.

O Sudão é um dos principais produtores de ouro da África, mas as autoridades lamentam que uma grande parte do ouro seja objeto de contrabando e deixe o país pelo Chade, Sudão do Sul e Egito, até chegar aos Emirados Árabes Unidos, segundo maior exportador de ouro do mundo. 

A maior parte do ouro do país é extraída de minas artesanais e de pequeno porte, como em Um Fakrun, que não tem medidas de segurança adequadas.

