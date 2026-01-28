Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Departamento de Energia dos EUA anuncia realinhamento de programa de minerais críticos

Autor Agência Estado
O Escritório de Inovação em Minerais Críticos e Energia (CMEI, na sigla em inglês) do Departamento de Energia dos EUA formalizou nesta quarta-feira, 28, o realinhamento de uma série de programas relacionados a minerais críticos, manufatura, códigos e normas federais, e pesquisa e desenvolvimento de tecnologia energética.

Segundo comunicado da agência, o realinhamento reflete o compromisso da administração Trump em fortalecer as cadeias de suprimento de minerais críticos do país para reforçar a segurança nacional, promover a acessibilidade e restabelecer a liderança americana em inovação energética.

"Nossos novos desafios energéticos exigem uma nova orientação para os programas federais que estão melhor posicionados para enfrentá-los", disse a Secretária Assistente de Energia, Audrey Robertson. "Sob este realinhamento, o Departamento pode direcionar seus recursos de forma mais eficaz para atender a um aumento sem precedentes na demanda por energia e pelos minerais críticos que sustentam a economia moderna".

Com efeito imediato, o CMEI será dividido em três pilares, cada um dos quais será liderado por um secretário assistente adjunto.

