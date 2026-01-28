Com gol de goleiro nos acréscimos, Benfica avança e manda Real Madrid para repescagem da Champions

Foi a última a terminar das 18 partidas disputadas nesta quarta-feira (28), e proporcionou um final épico. Derrotado por 4 a 2 pelo Benfica de José Mourinho em Lisboa, o Real Madrid não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões e terá que disputar a repescagem.

Os 'merengues' chegaram à última rodada da fase de liga da Champions na terceira posição e com a classificação para as oitavas de final praticamente garantida, mas a equipe de Arbeloa acabou terminando em nono lugar, a primeira posição que os condena a disputar um playoff classificatório em fevereiro.

A noite, porém, acabou sendo histórica para o Benfica graças a dois gols do jovem norueguês Andreas Schjelderup, um pênalti convertido pelo centroavante grego Vangelis Pavlidis (45'+5) e um do goleiro ucraniano Trubin no último lance da partida (90'+8) quando a equipe portuguesa precisava de mais um gol para se classificar para a repescagem, na 24ª posição. Nesse final dramático, o Benfica garantiu a última vaga superando o Olympique de Marselha no saldo de gols. Como Mourinho havia prometido antes da partida, o time de Lisboa fez de tudo para superar o gigante espanhol, liderado por seu ex-pupilo Álvaro Arbeloa. O 'Special One' o superou taticamente, graças à pressão e à intensidade de seus jogadores em cada disputa de bola.

"Obviamente, hoje estivemos longe do que queríamos, dada a dificuldade da partida, as exigências do adversário, a atmosfera e o que estava em jogo para nós. Não conseguimos atuar no nível necessário durante os 90 minutos", resumiu Arbeloa, que substituiu o demitido Xabi Alonso no comando do Real Madrid há duas semanas. - 'Mou' vence duelo tático - O Real Madrid abriu o placar com uma cabeçada de Kylian Mbappé após um cruzamento do zagueiro Asensio (30'). Mas a equipe da casa reagiu rapidamente e empatou em um contra-ataque, no qual Pavlidis deu o passe para Schjelderup, que cabeceou para o fundo da rede, sem marcação, diante de Thibaut Courtois (36').

Pavlidis colocou o Benfica em vantagem pouco antes do intervalo, convertendo um pênalti marcado após Tchouaméni cometer falta no zagueiro argentino Otamendi (45'+5). No início do segundo tempo, em mais um contra-ataque do Benfica, o norueguês de 21 anos superou Courtois com um chute rasteiro e bem colocado (54'). O Real Madrid reagiu com determinação e reduziu a desvantagem após uma boa jogada iniciada por Arda Güler e finalizada por Mbappé (58').

Com esse 13º gol na Liga dos Campeões, o francês consolidou a sua posição no topo da artilharia da competição. Mas o grande final ainda estava por vir no Estádio da Luz, com Asensio e o brasileiro Rodrygo expulsos, deixando o Real Madrid com dois a menos em campo. Numa cobrança de falta, o goleiro ucraniano Anatoliy Trubin obedeceu as ordens de Mourinho e foi até a área adversária para marcar de cabeça o quarto gol, garantindo a classificação de sua equipe para a repescagem.