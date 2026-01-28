Captura de Maduro é um cenário de pesadelo para Kim Jong Un, diz ex-diplomata da Coreia do Norte

A operação dos Estados Unidos que derrubou o agora presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, pode ter deixado o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, com a sensação de que também é vulnerável a uma "decapitação", afirmou à AFP um ex-diplomata de Pyongyang em Havana. Lee Il-kyu, que atuou como conselheiro político da embaixada norte-coreana em Cuba de 2019 a 2023, afirmou em uma entrevista à AFP que a captura de Maduro em Caracas representaria um cenário de pesadelo para seu ex-chefe.

"Kim deve ter sentido que uma operação de 'decapitação', como é chamada, é realmente possível", disse Lee, que agora trabalha para um think tank público em Seul.

Para o ex-diplomata, que desertou para a Coreia do Sul em novembro de 2023, a queda de Maduro desencadeará pânico entre a liderança norte-coreana, obcecada com a segurança. Kim "reformará completamente todo o sistema relacionado à sua segurança e as medidas a serem tomadas em caso de um ataque contra ele", declarou. Quando atuava como diplomata em Havana, Lee tinha a tarefa de promover os interesses do Estado norte-coreano na América Latina. Uma de suas últimas missões foi tentar evitar que Cuba estabelecesse laços diplomáticos com sua rival, a Coreia do Sul.

Mas sua profunda frustração com o sistema o levou a se tornar um dos diplomatas de mais alto escalão a desertar em anos. "Eu estava farto", disse, afirmando que as portas se fecharam em sua carreira quando se recusou a subornar um superior, contou à AFP. - Viagem ao Sul - Em um momento de vida ou morte para sua família, ele, a esposa e a filha ficaram retidos em um aeroporto de um país da América Central cujo nome pediu à AFP que não fosse revelado.

Apesar de sua intenção declarada de desertar, os funcionários do aeroporto insistiam que ele devia embarcar em um voo com destino à Venezuela, o que quase certamente o teria enviado de volta a Cuba. Seu apelo foi aceito quando um diplomata sul-coreano apareceu e disse aos funcionários que Lee e sua família estavam agora sob a proteção de Seul. "Em retrospecto, foi um momento que mostrou a força nacional da Coreia do Sul", disse.

Agora, Lee reivindica que a Coreia do Sul faça o mesmo por dois prisioneiros de guerra norte-coreanos capturados pela Ucrânia. Ambos faziam parte de um contingente de milhares de soldados enviados por Pyongyang para prestar assistência à Rússia. Os dois homens escreveram recentemente uma carta expressando o desejo de ir para a Coreia do Sul, decisão que, segundo o ex-diplomata, seria percebida por Pyongyang como um "ato de traição absoluto". - Turbulências -