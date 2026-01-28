Bruce Springsteen lança canção mordaz contra Donald Trump e sua polícia de imigração

O roqueiro Bruce Springsteen lançou nesta quarta-feira (28) "Streets of Minneapolis", uma canção de protesto na qual critica a campanha anti-imigração de Donald Trump e as ações dos agentes federais que recentemente deixaram dois mortos nos Estados Unidos. Springsteen, de 76 anos, é conhecido por sua filiação democrata e critica abertamente a administração do presidente Trump.

"Escrevi esta canção no sábado, gravei ontem e apresento hoje a vocês, em resposta ao terror de Estado que está sendo exercido sobre a cidade de Minneapolis", anunciou o músico em suas redes sociais.

Springsteen, cuja discografia gira em torno dos desafios da classe média americana e temas sociais, dedicou a canção de pouco mais de quatro minutos a Alex Pretti e Renee Good, mortos a tiros por agentes federais durante operações de combate à imigração irregular em Minneapolis neste mês. "Os capangas federais de Trump o espancaram/ No rosto e no peito/ Então ouvimos os tiros/ E Alex Pretti jazia morto na neve", diz um trecho da música disponível nas plataformas de streaming. "Oh, nossa Minneapolis, ouço a sua voz/ Chorando em meio à névoa sangrenta/ Vamos nos lembrar dos nomes daqueles que morreram/ Nas ruas de Minneapolis", afirma o refrão deste single, que faz referência a um de seus grandes sucessos, "Streets of Philadelphia".