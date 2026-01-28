Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataques russos deixam três mortos na Ucrânia

AFP
AFP
Três pessoas morreram e várias ficaram feridas em ataques russos contra diferentes pontos da Ucrânia, informaram as autoridades nesta quarta-feira (28). 

"Na comunidade de Bilogorodska, dois compatriotas — um homem e uma mulher — morreram em consequência dos ataques", publicou no Telegram o comandante da administração militar regional da capital Kiev, Mikola Kalashnik. 

A polícia ucraniana informou em um comunicado que o filho de quatro anos do casal falecido e três pessoas ficaram feridas na comunidade ao sudeste de Kiev.

Na região central de Dnipropetrovsk, um ataque com drones matou um homem de 46 anos e deixou cinco pessoas feridas, uma delas em estado grave, informou Oleksandr Ganzham, comandante da administração militar regional.

Na terça-feira, uma onda de ataques russos deixou 12 mortos, cinco deles em um trem de passageiros perto da cidade de Kharkiv (nordeste), e atingiu infraestruturas de energia.

A Rússia efetua ataques diários contra a Ucrânia que provocam vítimas civis e afetam a infraestrutura energética. 

Segundo um relatório da missão de observação dos direitos humanos da ONU na Ucrânia, publicado no início de janeiro, quase 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

O ano mais letal foi 2025, com mais de 2.500 civis mortos, segundo o documento.

Tags

ucrânia rússia

