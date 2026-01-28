Ataque russo com drones deixa 3 mortos no sul da Ucrânia

Novos ataques noturnos russos com drones deixaram três mortos e um ferido no sul da Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas na manhã desta quinta-feira (29, data local). "Lamentavelmente, duas mulheres e um homem morreram e outro homem ficou ferido", indicou o governador da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, no sul do país.

Fedorov acrescentou no Telegram que os ataques com drones destruíram casas e provocaram incêndios.

Os ataques mortais deixaram muitos ucranianos sem energia no frio invernal, mesmo com as negociações em andamento entre russos e ucranianos, que se reuniram na semana passada nos Emirados Árabes Unidos para discutir o fim do conflito, com mediação dos Estados Unidos. A rodada seguinte está marcada para o domingo, segundo o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também indicou que esta semana ocorreria uma reunião de acompanhamento e que existe a possibilidade de que o governo de seu país participe.