Amazon corta 16 mil empregos como parte de estratégia para investir em IA

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou, nesta quarta-feira (28), o corte de 16 mil postos de trabalho em todo o mundo, em meio à redução de gastos e à reorientação de investimentos para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

A decisão da empresa, que primeiro vazou na imprensa americana, foi comunicada oficialmente aos funcionários da Amazon na manhã desta quarta-feira.

"Os cortes que estamos implementando hoje afetarão cerca de 16 mil postos de trabalho na Amazon, e estamos trabalhando (...) para apoiar todas as pessoas cujos cargos serão impactados", afirmou a vice-presidente responsável por Recursos Humanos e Tecnologia, Beth Galetti, em mensagem posteriormente publicada no site do grupo.

A Amazon assegurou que oferecerá novos cargos a parte dos funcionários, quando for possível.

"Para os colegas que não conseguirem encontrar um novo cargo na Amazon ou que optarem por não buscá-lo, ofereceremos apoio à transição", indicou a empresa.

Esses cortes não são os primeiros promovidos pela Amazon, que entrou na dispendiosa corrida da IA.

Em outubro, a empresa anunciou a eliminação de 14 mil empregos administrativos, como parte de um plano em várias etapas.

"Como indiquei em outubro, trabalhamos para fortalecer nossa organização reduzindo níveis, aumentando a responsabilização e eliminando a burocracia", acrescentou Galetti.

Galetti deixou aberta a possibilidade de novos cortes.

"Talvez vocês se perguntem se este é o início de um novo ciclo no qual anunciaremos reduções de grande porte a cada poucos meses. Não é nossa intenção. Mas, como sempre fizemos, cada equipe continuará avaliando titularidade, velocidade e capacidade de inovar para os clientes, e fará os ajustes correspondentes."

O diretor-executivo da empresa, Andy Jassy, manifestou em junho a intenção de reduzir custos para investir mais em IA, cujo desenvolvimento "nos próximos anos (...) reduzirá nossos quadros administrativos", disse à época.

A Amazon é uma das principais empregadoras dos Estados Unidos, com 1,5 milhão de trabalhadores. A maior parte da força de trabalho atua em centros de distribuição.

Nos últimos tempos, a empresa realizou investimentos significativos na área de inteligência artificial.

A empresa deve divulgar seus resultados anuais de 2025 em 6 de fevereiro.

eua empresas

