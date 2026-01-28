Al-Maliki desafia Trump e diz que manterá candidatura, sob ameaça de perder apoio dos EUA

O ex-primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki se mostrou desafiador na quarta-feira, 28, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar retirar o apoio de Washington ao Iraque se ele retornar ao poder. Al-Maliki, que foi nomeado na semana passada pelo bloco político dominante do país para retornar ao cargo de primeiro-ministro, disse em um comunicado: "Rejeitamos a flagrante interferência americana nos assuntos internos do Iraque e consideramos isso uma violação de sua soberania."

Washington tem pressionado o Iraque a se distanciar do Irã e vê al-Maliki como muito próximo de Teerã. Seu último mandato, que terminou em 2014, também viu a ascensão do grupo Estado Islâmico, que tomou grandes porções do país.

O primeiro-ministro interino Mohammed Shia al-Sudani teve sua lista de candidatos ganhando a maior parte das cadeiras nas eleições parlamentares de novembro. Mas ele se afastou no início deste mês, abrindo caminho para al-Maliki após os dois competirem pelo apoio do Quadro de Coordenação, um conjunto de partidos xiitas que é o maior bloco parlamentar. O quadro nomeou al-Maliki como seu candidato na semana passada. Uma sessão do parlamento estava marcada para ocorrer na terça-feira para eleger um presidente, que por sua vez nomearia o primeiro-ministro, mas a sessão foi cancelada devido à falta de quórum, sem data alternativa definida. Al-Maliki disse que continuaria a se candidatar ao cargo de primeiro-ministro "por respeito à vontade nacional e à decisão do Quadro de Coordenação".