Youporn, Pornhub e Redtube bloquearão acesso a novos usuários britânicos

Os sites de conteúdo adulto YouPorn, Pornhub e Redtube deixarão de aceitar novos usuários no Reino Unido, anunciou nesta terça-feira (27) seu proprietário, que denuncia a forma como é aplicada a obrigação de verificação de idade dos internautas em solo britânico. A empresa Aylo, sediada no Chipre, que já bloqueou seus sites em outros países por motivos semelhantes, considera que as normas britânicas não protegem os menores e aplicará o bloqueio no Reino Unido a partir de 2 de fevereiro.

Embora "os grandes operadores cumpram a lei, a grande maioria dos sites que oferecem conteúdos inadequados para determinadas idades não está sujeita a nenhum controle", afirma a empresa, que teme um aumento do "risco de exposição a conteúdos perigosos ou ilegais".