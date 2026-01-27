Wembanyama diz estar "horrorizado" com a morte de civis em Minneapolis

O astro da NBA Victor Wembanyama disse nesta terça-feira (27) estar "horrorizado" com as mortes de dois cidadãos americanos em Minneapolis, em meio à repressão à imigração lançada pelo governo de Donald Trump. O francês de 22 anos disse aos repórteres que não podia permanecer em silêncio sobre a situação turbulenta em Minnesota, mesmo tendo sido aconselhado a não se manifestar.

"O departamento de relações públicas tentou, mas não vou ficar aqui dando uma resposta politicamente correta", disse Wembanyama após um treino com sua equipe, o San Antonio Spurs.

"Todos os dias, quando acordo, vejo as notícias e fico horrorizado. Me parece uma loucura que algumas pessoas estejam tentando dar a impressão ou fazer parecer que isso é aceitável, como se o assassinato de civis fosse aceitável", acrescentou o pivô All-Star. Desde o fim de semana, a indignação se espalhou pelos Estados Unidos após Alex Pretti ter sido morto a tiros em Minneapolis. O enfermeiro americano de 37 anos morreu no sábado durante um confronto com agentes federais em um protesto contra as operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês).

Sua morte intensificou as tensões que já vinham crescendo desde a morte de Renee Good, outra cidadã americana, em 7 de janeiro, morta por um agente do ICE na mesma cidade. Um pequeno grupo de jogadores e treinadores da NBA condenou publicamente essas mortes nos últimos dias, incluindo o astro do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, e o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr. Em suas redes sociais, Haliburton afirmou que Pretti foi "assassinado".