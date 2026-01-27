Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha com resultados mistos após onda de balanços corporativos

Autor AFP
A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (27), após receber uma enxurrada de balanços corporativos no primeiro dia da reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,83%, o Nasdaq subiu 0,91% e o S&P 500 avançou 0,41%, atingindo assim um novo recorde de 6.978,60 pontos.

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo desde 2014, segundo dados de uma pesquisa de referência divulgada nesta terça-feira, em meio à preocupação com a inflação e com o repasse dos aumentos dos custos de produção aos preços finais.

Ainda assim, os mercados parecem confiantes de que o Fed manterá as taxas de referência inalteradas em sua primeira reunião de política monetária de 2026, que termina na quarta-feira.

"Autoridades do Fed de todo o espectro indicaram que, após três cortes de juros de 25 pontos-base por 'gestão de riscos', agora é um bom momento para fazer uma pausa e avaliar a evolução" do mercado de trabalho, afirmaram analistas do JPMorgan em uma nota.

Os operadores preveem que o Fed retome os cortes nas taxas de juros em junho ou julho.

