Wall Street fecha com resultados mistos após onda de balanços corporativos

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (27), após receber uma enxurrada de balanços corporativos no primeiro dia da reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. O índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,83%, o Nasdaq subiu 0,91% e o S&P 500 avançou 0,41%, atingindo assim um novo recorde de 6.978,60 pontos.

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo desde 2014, segundo dados de uma pesquisa de referência divulgada nesta terça-feira, em meio à preocupação com a inflação e com o repasse dos aumentos dos custos de produção aos preços finais.