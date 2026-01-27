Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Violência em Minnesota 'trai nossos valores mais fundamentais', diz Joe Biden

Autor AFP
Tipo Notícia

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden condenou, nesta terça-feira (27), a violência de agentes federais que mataram a tiros dois ativistas durante protestos na cidade de Minneapolis contra a presença da polícia de imigração.

"O que ocorreu em Minneapolis neste último mês trai nossos valores mais fundamentais como americanos. Não somos uma nação que mata a tiros seus cidadãos na rua", publicou nas redes sociais o ex-presidente democrata (2021-2025).

"A violência e o terror não têm lugar nos Estados Unidos da América, especialmente quando é o nosso próprio governo que aponta armas contra cidadãos americanos", acrescentou o veterano democrata.

"Ninguém pode destruir o que os Estados Unidos representam e em que acreditam, nem mesmo um presidente, se nós - toda a América - nos levantarmos e levantarmos a voz", acrescentou na mensagem.

A morte de Renee Good em 7 de janeiro e a de Alex Pretti no sábado passado provocaram indignação em Minneapolis, uma cidade santuário para imigrantes sem documentos.

Agentes federais que realizam operações contra imigrantes em situação irregular são seguidos, filmados e às vezes hostilizados por ativistas, sem intervenção da polícia local.

O governador do estado de Minnesota e o prefeito de Minneapolis, ambos democratas, manifestaram oposição total ao envio federal, inclusive perante a Justiça estadual.

O presidente Donald Trump fez do combate à imigração irregular um de seus pilares, o que é criticado pela oposição democrata, que considera excessivo o uso da força.

"A Justiça exige investigações completas, imparciais e transparentes sobre as mortes dos dois americanos que perderam a vida na cidade que chamavam de lar", pediu Biden.

Trump acusa seu antecessor democrata de ter permitido a entrada no país de milhões de imigrantes sem documentos durante seu mandato.

Segundo dados do Pew Center, um centro de estudos migratórios, entre 2021 e 2024 mais de um milhão de pessoas da América Latina entraram anualmente no país, de forma regular e irregular.

eua governo

