Victoria Beckham é condecorada na França em meio a problemas familiares

Victoria Beckham foi homenageada em Paris por sua contribuição para a indústria da moda e do entretenimento, em meio a uma polêmica familiar desencadeada por comentários feitos por seu filho mais velho, Brooklyn, sobre a família. A ex-Spice Girl foi nomeada oficial da Ordem das Artes e das Letras na noite de segunda-feira (26), uma distinção honorária concedida pelo Ministério da Cultura francês, na presença de seu marido, David Beckham, e seus filhos, com exceção de Brooklyn.

Nos últimos dias, a família Beckham esteve no centro de uma polêmica depois que Brooklyn, de 26 anos, acusou publicamente seus pais de tentarem "controlar" sua vida e "arruinar" seu casamento."Não quero me reconciliar com minha família", afirmou ele.