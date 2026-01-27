Vasco contrata atacante colombiano Marino Hinestroza

O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do ponta colombiano Marino Hinestroza, que vinha sendo especulado como reforço do Boca Juniors, da Argentina. Considerado um dos destaques do Campeonato Colombiano, o agora ex-jogador do Atlético Nacional de Medellín assinou contrato até dezembro de 2029, informou o clube carioca em comunicado.

O Vasco adquiriu 80% dos direitos econômicos de Hinestroza, de 23 anos, que já disputou duas partidas pela seleção colombiana, ambas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O clube cruzmaltino, que disputará a Copa Sul-Americana em 2026, não divulgou o valor da transferência, que, segundo a imprensa local, girou em torno de cinco milhões de dólares (cerca de R$ 25,9 milhões na cotação atual). "Sou um jogador que gosta de vencer e vocês podem esperar muito de mim. Tenho muita confiança em mim mesmo e acho que vou me sair muito bem aqui. Já conheço o campeonato e estou pronto para mostrar meu nível", disse o atacante, citado no comunicado. Hinestroza é o terceiro reforço contratado pelo time do técnico Fernando Diniz para esta temporada, depois do também colombiano Johan Rojas e do uruguaio Alan Saldivia.

No Vasco, que estreia no Brasileirão na quinta-feira, em casa, contra o Mirassol, ele jogará ao lado de outros dois jogadores colombianos: o zagueiro Carlos Cuesta e o ponta Carlos Andrés Gómez. O ex-jogador do Atlético Nacional, com quem conquistou o título do Campeonato Colombiano em 2024, foi protagonista de uma das principais novelas do mercado de transferências do futebol argentino no início do ano. Habilidoso, dinâmico e veloz, mas com um número relativamente baixo de gols (16 em 156 partidas na carreira), o ponta esteve perto de reforçar o Boca Juniors para a disputa da Copa Libertadores de 2026.